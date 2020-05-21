مبابي أم ماني؟.. تقارير: السنغالي الأقرب إلى ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية، إن السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، يتفوق على الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في سباق الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

وارتبط الثنائي بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي في دعم الخط الهجومي.

Advertisements

وبحسب ما ذكرته صحيفة "le 10 sport" ونقلتها شبكة سكاي سبورتس فإن ماني بات الهدف الأقرب لريال مدريد الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن النادي الإسباني محبط بشأن مفاوضاته مع باريس سان جيرمان لضم مبابي، بينما يعد انتقال ماني إلى برنابيو أسهل من الشاب الفرنسي.

وانتقل ماني إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 2016/2017 قادما من ساوثهامبتون الإنجليزي، ونجح اللاعب السنغالي في التتويج مع فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.