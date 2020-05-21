مصير حجازي.. أندية تشامبيونشيب تتفق على العودة في 20 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اتفقت أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزية "تشامبيونشيب"، على إعادة المباريات من جديد بعدما توقف النشاط لمدة لما تقرب من شهرين بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكانت الحكومة البريطانية أعطت الضوء الأخيرة في الأسبوع قبل الماضي على عودة المنافسات الرياضية من جديد بداية من يونيو المقبل بشرط عدم تواجد جماهيري.

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ووفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن أندية "تشامبيونشيب" اتفقت على عودة المباريات من جديد بداية من 20 يونيو المقبل بعد الاتفاق على جدول زمني لإكمال الموسم الحالي (2019 - 2020).

ومن المقرر أن تقام المباريات التسع المتبقية لمدة لما تقرب من شهر من أجل إعطاء وقت كافي لإكمال التصفيات المؤهلة للبريميرليج.

ويتصدر فريق ليدز يونايتد المنافسات برصيد 71 نقطة متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن ويست بروميتش والذي يلعب في صفوفه المحترف المصري المدافع الدولي أحمد حجازي.