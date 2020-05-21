هدف الزمالك.. تقارير: الصفاقسي يتفاوض مع المثلوثي للتجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشفت تقارير صحفية تونسية، أن النادي الرياضي الصفاقسي سيعود من جديد للدخول في مفاوضات مع قائد الفريق حمزة المثلوثي من أجل تجديد عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وكانت تقارير صحفية تونسية كشفت أمس الأربعاء، أن الزمالك دخل في مفاوضات مع قائد الصفاقسي من أجل انتدابه بداية من الموسم الجديد.
وبحسب صحيفة "الصحافة" التونسية، الخميس، فإن إدارة الصفاقسي ستدخل في مفاوضات مع صاحب الـ27 عامًا من أجل تجديد عقده لموسم إضافي.
وأوضحت الصحيفة التونسية أن اللاعب يعاني من عدة مشاكل مع إدارة النادي لعل أبرزها مستحقاته المالية القديمة التي لم يحصل عليها بجانب مغادرة أبرز لاعبي الفريق.
وأشارت الصحيفة إلى أن المثلوثي يعطي أولوية التجديد للصفاقسي، لكن بشرط أن تنتهي مشكلة مستحقاته القديمة وهذا من الصعب حدوثة بسبب الضائقة المالية في النادي خلال الفترة الحالية.
صاحب الـ27 عامًا يُعد قائدًا للصفاقسي منذ أن انضم إلى صفوف الفريق في صيف 2016 قادمًا من البنزرتي التونسي.
واستطاع الظهير الأيمن في صفوف فريق الصفاقسي خلال الموسم الحالي أن يشارك في 17 مباراة ليسجل هدفين ويصنع ثلاث تمريرات حاسمة.
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