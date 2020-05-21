الإخبارية السعودية: رابطة بريميرليج تؤكد صحة صفقة بيع نيوكاسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

منحت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، الضوء الأخضر حول بيع نادي نيوكاسل إلى صندوق الاستثمار السعودي والذي يتولاه ولي العهد محمد بن سلمان.

وكانت تقارير صحفية بريطانية كشفت أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات بين مايك آشلي والجانب السعودي من أجل الاستحواذ على 80% من أسهم النادي في صفقة تقدر بـ300 مليون جنيه إسترليني.

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وبحسب قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الخميس، فإن رابطة بريميرليج أكدت صحة بيع نادي نيوكاسل إلى صندوق الاستثمار السعودي.

نيوكاسل في الموسم الحالي (2019 - 2020) يحتل الترتيب الثالث عشر في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، حيث من المتوقع أن ينتعش النادي في الفترة المقبلة بعد استحواذ الجانب السعودي على ملكية النادي العريق.

وشهدت السنوات الماضية في الدوريات الأوروبية دخول العديد من المستثمرين العرب لشراء أندية من داخل القارة العجوز لعل أبرز الأمثلة ما يحدث في نادي مانشستر سيتي والذي يمتلكه الإماراتي منصور آل زايد، وباريس سان جيرمان الفرنسي والذي تعود ملكية النادي العاصمي للقطري ناصر الخليفي.