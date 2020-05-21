توماس باخ: سعيد لعودة الدوري الألماني واتمنى عودة الألعاب الأخرى

عبر الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن سعادته، وتفائله بعد عودة منافسات الدوري الألماني، بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان الدوري الألماني "البوندزليجا" عادت يوم السبت الماضي، بعد توقف لمدة شهرين أثر الفيروس العالمي.

وأضاف توماس باخ في تصريحاته لـشبكة "بي بي سي" البريطانية: " عودة البوندزليجا خطوة إيجابية، والأولى، أتمنى أن تستمر المنافسات

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أن الأمور ستعود تدريجية، واعتقد ان القيود ستفك بشكل أكبر، لكن بمسؤولية، مشيرًا إلى أن اقامة المباريات دور جمهور، أمر يراه صعبًا، ومتعاطف معهم لأنه غريب على اللاعبين. شهرين أثر الفيروس العالمي.وأضاف توماس باخ في تصريحاته لـشبكة "بي بي سي" البريطانية: " عودة البوندزليجا خطوة إيجابية، والأولى، أتمنى أن تستمر المنافسات الرياضية الأخرى أيضًا، وعلى الجميع احترام القوانين وسط تفشي فيروس كورونا".وتابع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أن الأمور ستعود تدريجية، واعتقد ان القيود ستفك بشكل أكبر، لكن بمسؤولية، مشيرًا إلى أن اقامة المباريات دور جمهور، أمر يراه صعبًا، ومتعاطف معهم لأنه غريب على اللاعبين.

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