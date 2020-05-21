اتحاد الكرة: وزير الرياضة لم يُخطرنا بعودة التدريبات منتصف يونيو

أكد مصدر باتحاد الكرة، أن وزير الرياضة، د.أشرف صبحي، لم يخطر الجبلاية، بعودة الفرق للتدريبات منتصف الشهر المقبل، تمهيدًا

لعودة الدوري الممتاز من جديد.

قال المصدر، إن اتحاد الكرة ينتظر إخطار الوزير بشكل

رسمي، من أجل مخاطبة الأندية رسميًا لبدء العودة للتدريبات واستئناف الدوري الممتاز من جديد.

كانت بطولة الدوري الممتاز توقفت منذ شهرين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.