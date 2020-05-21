صفقة تبادلية تقترب بين اتلتيكو مدريد وأرسنال

يسعى نادي أرسنال من أجل ضم توماس ليمار جناح فريق أتلتيكو مدريد خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
أضافت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن أرسنالسيقوم مع أتلتيكو مدريد بصفقة تبادلية من أجل ضم ليمار، على ان ينتقل ألكسندر لاكازيت، مهاجم الجانرز إلى صفوف النادي الإسباني.
وتابعت الصحيفة ، أن أتلتيكو مدريد يسعى لضم لاكازيت، وسيوافق على رحيل ليمار، لضمه. وحاول أرسنال من قبل ضم ليمار مقابل 70 مليون يورو.
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