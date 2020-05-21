تعرف على نتائج تحاليل لاعبي ميلان من فيروس كورونا

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن نتائج لاعبي فريق أي سي ميلان ، الذين تم اختبارهم يوم الثلاثاء، من الكورونا وظهرت نتائج جميعهم سلبية.
ومن المقرر حسبما أشارت شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا،أن تقام المرحلة الثانية من الاختبارات اليوم الخميس، من فيروس كورونا.
الجدير بالذكر أن باولو مالديني أسطورة الميلان، ونجله دانيال، لاعب فريق الناشئينبميلان، إصيبا بالفيروس العالمي، منذ شهرين، وتم تعافيهما.
ولم يبدأ لاعبي الميلان تدريباتهم حتى الأن قبل الانتهاء من المسحات المطلوبة، للتأكد من سلامتهم من كورونا.
ويقترب الكالتشيو من العودة بعد توقفه في مارس الماضي، ومن المتوقع أن يستأنف في شهر يونيو المقبل.
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