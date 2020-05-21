سيبايوس: من المتوقع بداية البريميرليج في أواخر يونيو

قال داني سيبايوس لاعب فريق أرسنال المعار من ريال مدريد، أن لاعبي الفريق خضعوا للفحوصات الطبية من فيروس كورونا، يوم الأثنين الماضي، وانها جاءت كلها سلبية".

وتابع اللاعب الإسباني في تصريحاته لقناة "TVE" الإسبانية: " من المتوقع أن يستكمل الدوري بعد بداية الليجا بأسبوع، في 20 يونيو".

وأضاف:" أسعى لإظهار أفضل نسخة مني، لم استطيع أن

اظهرها بعد حتى الأن، وأنا أحب أن اقوم بذلك حقًا".

وعن ريال مدريد:" أي لاعب في العالم، يشعر بالفخر من ارتداء قميص الملكي، لدي 3 سنوات في عقدي، ريال مدريد هو أنجح فريق في العالم".