كانتي يعتذر عن حضور تدريبات تشيلسي لهذا السبب

وافق فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي على عدم حضور كانتي للتدريبات البلوز، بعد مشاركته يوم الثلاثاء خلال عودة تشيلسي لأول مرة للتدريباتعقب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وجاء طلب كانتي حسبنما أشارت صحيفة "صن" البريطانية، لأن لدى اللاعب مخاوفمن فيروس كورونا ، أثناء المشاركة في المران رفقة زملائه، وليس معروفًا متى سيعود إلى التدريبات مرة أخرى.
لكن رجحت الصحيفة أن سبب ذلك بعدما أغمى عليه في تدريبات البلوز عام 2018.
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