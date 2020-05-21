وزير الرياضة: ننتظر خطة اتحاد الكرة لعودة النشاط

أنهى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجدل حول عودة النشاط الرياضي، مؤكدًا أنه سيعود تدريجيًا بدءًا من منتصف يونيو المقبل.

قال الوزير في تصريحات لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف إم إن القرار جاء بناءً على توجيهات رئيس الوزراء للعودة المتدرجة للنشاط من ١٥-٦ المقبل.

وأضاف صبحي، أنه على أساس تلك القرارات تمت مقابلة مع وزيرة الصحة وبناءً عليها تم وضع خطة العودة

Advertisements

المتدرجة.

وعن عودة الدوري الممتاز أكد وزير الشباب والرياضة أن اتحاد الكرة يجب أن يضطلع بمسؤليته مثله مثل باقي الاتحادات وعليه عقد اجتماعات مع الأندية لوضع خطة عودة الدوري الممتاز وباقي الدرجات وتقديمها للحكومة، متمثلة في وزارة الشباب والرياضة، وذلك وفقًا للضوابط والاحترازات التي وضعتها وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الضوابط التي وضعها مجلس الوزراء

ووزارة الصحة من ضرورة ارتداء الكمامات والتطهير بشكل مستمر ستكون ملزمة للجميع مع عودة النشاط تدريجيًا.

وأشار صبحي إلى أن الحكومة والوزارة توفران الظروف المناسبة لعودة النشاط والاتحادات عليها وضع خطة العودة الفعلية، وهناك استعداد للمساهمة مع الاتحادات لضمان توفر الأجواء المناسبة لاستمرار النشاط.

واختتم الوزير تصريحاته مشيرًا إلى أن فيروس كورونا من الواضح أنه سيتواجد لفترة طويلة، وبالتالي يجب ان نتعايش معه بدورنا مع الالتزام بكل الضوابط والاحترازات الممكنة، مؤكدًا أن البداية ستكون بشكل متدرج من مراكز الشباب للأندية ومن بعدها المنافسات الرسمية لكل الألعاب.