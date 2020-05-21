برشلونة يواصل محاولاته من أجل إنهاء صفقة لاوتارو مارتينيز

يواصل نادي برشلونة الإسباني، محاولاته من أجل اتمام عملية انتقال المتألق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر، لصفوف البرسا.

يرغب النادي الكتالوني في تضمين بعض اللاعبين من أجل تخفيض الرقم المطلوب في اللاعب الأرجنتيني 111

مليون يورو، ومن المحتمل أن يعرض أرتورو فيدال، وسيميدو، وتوديبو، و أومتيتي، وفيربو، وراكيتيتش كخيارات على طاولة الإنتر من أجل دخول لاعب أو اثنين منهما ضمن الصفقة.

لكن أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن أنتونيو كونتي المدير الفني للفريق الإنتر، لا يرغب بضم لاعبه السابق فيدال، عندما كان سويا في نادي يوفنتوس.

بينما أبدى كونتي اهتمامه بــ نيلسون سيميدو وجونيور فيربو، وراكيتيتش، فيما يرفض أومتيتي مغادرة كامب نو في تلك الفترة.