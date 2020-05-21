وزير الرياضة : ننتظر خطة اتحاد الكرة لعودة الدوري

أنهى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الجدل حول عودة النشاط الرياضي مؤكدا انه سيعود تدريجيا بدء من منتصف يونيو المقبل. وقال الوزير في تصريحات إذاعية لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة ان القرار جاء بناء على توجيهات رئيس الوزراء للعودة المتدرجة للنشاط من ١٥-٦ المقبل.

واضاف صبحي انه على اساس تلك القرارات تمت مقابلة مع وزيرة الصحة وبناء عليها تم وضع خطة العودة المتدرجة.

وعن عودة الدوري الممتاز اكد وزير الشباب والرياضة ان اتحاد الكرة يجب ان ضطلع بمسؤليته مثله مثل باقي الاتحادات وعليه عقد اجتماعات مع الاندية لوضع خطة عودة الدوري الممتاز وباقي الدرجات وتقديمها للحكومة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة وذلك وفقا للضوابط والاحترازات التي وضعتها وزارة الصحة مشيرا الى ان الضوابط اللي وضعها مجلس الوزراء ووزارة الصحة من ضرورة ارتداء الكمامات والتطهير بشكل مستمر ستكون ملزمة للجميع مع عودة النشاط تدريجيا.

واشار صبحي الى ان الحكومة والوزارة توفر الظروف المناسبة لعودة النشاط والاتحادات عليها وضع خطة العودة الفعلية وهناك استعداد للمساهمة مع الاتحادات لضمان توفر الاجواء المناسبة لاستمرار النشاط.

واختتم الوزير تصريحاته مشيرا الى ان فيروس ارتداء الكمامات والتطهير بشكل مستمر ستكون ملزمة للجميع مع عودة النشاط تدريجيا.واشار صبحي الى ان الحكومة والوزارة توفر الظروف المناسبة لعودة النشاط والاتحادات عليها وضع خطة العودة الفعلية وهناك استعداد للمساهمة مع الاتحادات لضمان توفر الاجواء المناسبة لاستمرار النشاط.واختتم الوزير تصريحاته مشيرا الى ان فيروس كورونا من الواضح انه سيتواجد لفترة طويلة وبالتالي يجب ان نتعايش معه بدورنا مع الالتزام بكل الضوابط والاحترازات الممكنة مؤكدا ان البداية ستكون بشكل متدرج من مراكز الشباب للاندية ومن بعدها المنافسات الرسمية لكل الالعاب.

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