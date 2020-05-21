زيادة عدد الأندية في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية

قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم للمحترفين زيادة عدد الأندية في الدرجة الثاني لـ 22 ناديا في الموسم المقبل بدلا من 20.

وأضافت الرابطة : " بعد التصويت الإلكتروني، قررت اللجنة

العمومية الخاصة بالرابطةـ أن تكون الأندية 22 ناديًا بدلا من 20 الموسم المقبل، ونتيجة لهذا، لن يهبط أي فريق بنهاية موسم 2019-2020 من دوري الدرجة الثانية إلى الدوري الفرنسي الوطني".

وتابعت الرابطة بأن سيصعد أول فريقين بترتيب الدوري الفرنسي الوطني إلى دوري الدرجة الثانية".

كما وقعت عمومية الرابطة الفرنسية الاتفاقية بين الرابطة والاتحاد الفرنسي للعبة وكذلك البروتوكول المالي للفترة من 2020 إلى 2024.