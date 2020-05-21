رياضة | كارتيرون يخطط لخطف نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 12:27 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يخطط لخطف نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية مغربية، أن المغربي وليد أزارو نجم الأهلي والمعار حاليًا إلى الاتفاق السعودي أصبح مستقبله غامضا في القلعة الحمراء.

وذكر موقع le 360 سبورت المغربي، أن الاتفاق السعودي تراجع عن ضم أزارو بسبب مطالب الأهلي المادية بالحصول على مبلغ 3 ملايين دولار لبيعه بشكل نهائي.

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وأشار الموقع المغربي إلى أن أزارو سيعود إلى الأهلي عقب نهاية فترة إعارته في الوقت الذي يعتبره السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي خارج حساباته في المواسم المقبلة.

وأكد الموقع المغربي أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يرغب في ضم أزارو ليكون مع مواطنيه أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلا أن الأهلي لا يرغب في بيع نمه لغريمه التقليدي الزمالك.

وأوضح الموقع المغربي أن مطالب الأهلي المادية تضعف رغبة أي نادٍ في شراء النجم المغربي وذلك في ظل توقف النشاط بسبب تجمد الإيرادات وتفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.