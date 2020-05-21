رياضة | منتجع أمريكي مرشح لاستضافة مباريات NBA

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 12:27 مساءً - انت الان تقراء خبر منتجع أمريكي مرشح لاستضافة مباريات NBA والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح منتجع "ديزني وورلد" في ولاية فلوريدا الأمريكية هو المرشح الأول لاستضافة العودة المحتملة لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وذكرت صحيفة "ذي أتلتيك" الأربعاء نقلا عن مصادر، لم تكشف عنها، أن مدينة أورلاندو، معقل فريق أورلاندو ماجيك الأمريكي لكرة السلة، يتم دراسة وضعها ومدن بما في ذلك لاس فيجاس، حيث يتطلع الدوري الأمريكي للمحترفين إلى استئناف نشاطه في الفترة المقبلة.

ويقع مجمع "إسبن وايد وورلد" الرياضي، الذي يضم العديد من منشآت كرة السلة، في مجمع "ديزني"، وسبق له أن استضاف فعاليات الطلاب الرياضيين لفعاليات NCAA و NBA للسيدات.

وربما يتم استئناف منافسات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين في منتصف تموز/يوليو المقبل، حسبما أكدت الصحيفة.

ويبدو آدم سيلفر مفوض رابطة دوري السلة الأمريكي منفتحا على فكرة استئناف المسابقة بدون جماهير، وفي بيئة معزولة تضمن عدم اتصال اللاعبين وأفراد الفريق ومسؤولي اللعبة بالعالم الخارجي.

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وكانت الرابطة قررت إيقاف المسابقة في 11 آذار/مارس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا ولكنها لم تلغ المباريات.

وبدأت فرق المسابقة في 8 أيار/مايو فتح منشآتها أمام تدريبات اللاعبين مع وضع ضوابط للتدريبات وكذلك لعلاج اللاعبين المصابين مع تطبيق قواعد وإرشادات التباعد الاجتماعي المطبقة لمواجهة تفشي وباء كورونا بشكل أكبر.

وتم تعليق 25 % من رواتب لاعبي المسابقة يوم الجمعة الماضي طبقا لبنود العقود الموقعة مع فرقهم، وذلك بناء على لوائح رابطة الدوري الأمريكي للسلة حال إيقاف المسابقات أو إلغائها لظروف قهرية.

وفي حالة استئناف فعاليات الموسم الحالي، سترد هذه الأموال إلى اللاعبين.

وذكرت تقارير أن سيلفر أبلغ اللاعبين في "كونفرانس كول" يوم 8 أيار/مايو الحالي أن الرابطة لن تتخذ قرارا باستئناف أو إلغاء الموسم حتى مطلع حزيران/يونيو المقبل.