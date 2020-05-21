رياضة | ليس مبابي.. زيدان يطالب ريال مدريد بضم نجم باريس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 12:27 مساءً - انت الان تقراء خبر ليس مبابي.. زيدان يطالب ريال مدريد بضم نجم باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني يخطط لخطف صفقة دفاعية من داخل صفوف باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لموقع ‘‘كالتشيو ميركاتو‘‘ الإيطالي، فأن زيدان طالب إدارة ريال مدريد بضم جوهرة باريس سان جيرمان تانجوي كواسي الذي قد يوقع أول عقدًا احترافيًا له .

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وسينتهي عقد المدافع كواسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وسيكون لديه الحرية في توقيع أول عقدًا احترافيًا له مع النادي الذي يختاره هذا الصيف.

ويعد كواسي على طاولة العديد من الأندية أمثال لايبزيج وايه سي ميلان، وانضم إليهم مؤخرًا ريال مدريد.

وكان زيدان في عام 2011، قد شجع فلورتتينو بيريز رئيس النادي على ضم رافائيل فاران الذي لعب بضع مباريات فقط في لانس، ويمكن أن يستفيد ريال مدريد هذه المرة من باريس سان جيرمان من خلال جلب كواسي مجانًا.