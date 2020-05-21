رياضة | بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لحسم صفقة دفاعية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 12:27 مساءً - انت الان تقراء خبر بفرمان من كارتيرون.. الزمالك يتحرك لحسم صفقة دفاعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يهتم نادي الزمالك بالتعاقد مع واحد من نجوم نادي الإنتاج الحربي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر الزمالك رغبة كبيرة في التعاقد مع محمود البدري نجم نادي الإنتاج الحربي في الصيف القادم.

Advertisements

وبدأ مسئولو القلعة البيضاء في التفاوض مع محمود البدري لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الفريق الأبيض في نهاية الموسم الجاري بعد طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض بضم اللاعب.

وأبدى محمود البدري موافقته على الانضمام إلى نادي الزمالك في الصيف القادم واللعب مرة أخرى في صفوف الفريق.

وينتهي عقد محمود البدري مع نادي الإنتاج الحربي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع مع أي نادي مجانا في الصيف القادم.