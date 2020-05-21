الامارات | صورة الزجاج المكسور تثير الجدل حول تعرض محمد صلاح لحادث سير

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة الزجاج المكسور تثير الجدل حول تعرض محمد صلاح لحادث سير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار النجم المصري، محمد صلاح في وسائل إعلام بريطانية بسبب قيادته سيارته، رغم وجود كسر في الزجاج الخاص بسيارته، أثناء ذهابه لخوض أول تدريب مع ليفربول بعد فترة توقف طويلة.

واستغربت صحيفة "ذي صن" البريطانية قيادة اللاعب المصري لسيارته من ماركة مرسيدس بهذه الحالة، مشيرة إلى أنه يبدو أن صلاح تعرض لحادث سير أثناء ذهابه إلى "ميلوود" معقل "الريدز".

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وأضافت: "صلاح يمتلك مجموعة رائعة من السيارات التي تثير الإعجاب، مثل لامبورغيني وبينتلي، كان من الممكن أن يختار قيادة إحدى هذه السيارات بدلاً من المرسيدس التي تحتاج إلى إصلاح الزجاج الخاص بها".

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