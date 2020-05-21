شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: على اتحاد الكرة الاجتماع وضع خطط عودة الدورى مع الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الجدل حول عودة النشاط الرياضي مؤكدا أنه سيعود تدريجيا بدء من منتصف يونيو المقبل.

وقال الوزير في تصريحات إذاعية اليوم، إن القرار جاء بناء على توجيهات رئيس الوزراء للعودة المتدرجة للنشاط اعتبارا من 15 يونيو المقبل.. وأضاف صبحي إنه على أساس تلك القرارات تمت مقابلة مع وزيرة الصحة وبناء عليها تم وضع خطة العودة المتدرجة.

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وعن عودة الدوري الممتاز، أكد وزير الشباب والرياضة أن اتحاد الكرة يجب أن يقوم بمسؤليته مثله مثل باقي الاتحادات وعليه عقد اجتماعات مع الاندية لوضع خطة عودة الدوري الممتاز وباقي الدرجات وتقديمها للحكومة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة وذلك وفقا للضوابط والاحترازات التي وضعتها وزارة الصحة مشيرا إلى أن الضوابط التى وضعها مجلس الوزراء ووزارة الصحة من ضرورة ارتداء الكمامات والتطهير بشكل مستمر ستكون ملزمة للجميع مع عودة النشاط تدريجيا.

وأشار صبحي إلى أن الحكومة والوزارة توفر الظروف المناسبة لعودة النشاط والاتحادات عليها وضع خطة العودة الفعلية وهناك استعداد للمساهمة مع الاتحادات لضمان توفر الاجواء المناسبة لاستمرار النشاط. واختتم الوزير تصريحاته مشيرا الى ان فيروس كورونا من الواضح انه سيتواجد لفترة طويلة وبالتالي يجب ان نتعايش معه بدورنا مع الالتزام بكل الضوابط والاحترازات الممكنة مؤكدا ان البداية ستكون بشكل متدرج من مراكز الشباب للاندية ومن بعدها المنافسات الرسمية لكل الألعاب.