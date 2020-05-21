شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يجتمع بـ"خماسية الجبلاية" لمناقشة سيناريو عودة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعقد أشرف صبحي وزير الرياضة، اجتماعا مساء اليوم الخميس، مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، ويتطرق الاجتماع إلى سيناريو عودة النشاط الرياضي بعد قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعودة الأنشطة الرياضية تدريجيًا بداية من منتصف يونيو المقبل.
وكان وزير الرياضة أدلى بتصريحات تليفزيونية خلال الساعات الماضية، وقال فيها أن تدريبات الفرق ستبدأ منتصف الشهر المقبل كما أقر مجلس الوزراء وطبقا لرأي رئيس الوزراء مع وضع القواعد الاحترازية، وأضاف أن الوزارة تدرس مع اتحاد الكرة كافة الاحترازات والإجراءات التي سيتم القيام بها ، وعلى اتحاد الكرة أن يتفق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيدا لاستئناف النشاط ، وتواجد صبحي فى إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الذى عقد بمقر اللجنة برئاسة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أمس الأربعاء، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وتم خلال الإجتماع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والطبية والوقائية المتبعة خلال الإجتماع.
وناقش الاجتماع النظر في موضوع عودة ممارسة النشاط الرياضي بصفة عامة ومناقشة بعض تجارب البلاد الأخري في هذا الشأن والاجراءات الطبية والوقائية واجبة الاتباع وكيفية التنفيذ.. والنظر في عودة النشاط الرياضي للمنتخبات القومية والمؤهلين والجاري تأهيلهم للدورة الأولمبية والاجراءات الطبية والاحترازية الخاصة بهم واليات التنفيذ.. والنظر في موضوع تصنيف الهيئات العاملة للاتحادات الرياضية واتخاذ الإجراءات اللازمة وكذا طلب بعض الاتحادات استعجال نشر نظمها الأساسية المعطلة منذ فترة وذلك للضرورة حتى يتسنى لتلك الاتحادات إجراء التصنيف واعتماده . إستعدادا للدعوة للجمعيات العمومية العادية للعام الحالي ، وعرض كافة الأعمال الخاصة باللجنة الأولمبية المصرية المراد تنفيذها والنظر في أية أمور اخري معطلة.
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