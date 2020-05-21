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فايلر يستفسر من مسئولى الأهلى حول مصير رمضان صبحى

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جدة - عمرو شويل إستفسر السويسري رينيه فايلر المدير الفني النادي الأهلي من مسئولى النادي عن مصير رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار من هيدرسيفلد الإنجليزي حيث تحدث المدرب السويسري مع مسئولو القلعة الحمراء عن موقف اللاعب اذي يُعد من أهم نجوم القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية لاسيما وأن الموسم أوشك على الإنتهاء سواء تم إستكمال أو تم إلغاؤه على خلفية "جائحة" ، ويرغب فايلر في معرفة مصير رمضان صبحي لأن رحيل اللاعب سيؤثر بالطبع في مصير صفقات أخرى يرغب الأهلي في إتمامها.

 

فايلر يرغب في بقاء رمضان صبحي مع الفريق وفي فترة سابقة أبلغه مسئولو النادي أن اللاعب سيعود إلى أوربا قبل أن تشهد الأيام الماضية تطور جديد في هذا الملف ويُبدي رمضان صبحي مرونة في البقاء مع الأهلي حال عدم تلقيه عروضاً من أندية كبيرة في أوربا تُضيف له على الصعيد الفني وهو ما أنعش حظوظ الاهلي في ضم اللاعب نهائياً خاصة وأن هيدرسيفلد قرر تخفيض سعر اللاعب  من 9 مليون جنيه إسترليني إلى خمسة ملايين جنيه إسترليني بسبب تأثر أسعار اللاعبين في العالم كله بأزمة "كورونا" وهو ما يُعني إمكانية حسم الصفقة الصيف المقبل.

 

إدارة الأهلي أبلغت فايلربأن الصفقة عادت للصورة ومن الممكن بقاء رمضان صبحي في الفريق بعكس الحال في فترات سابقة كان الأمر صعباً فيها ، وشدد مسئولو القلعة الحمراء للمدرب السويسري على أن هناك خط مفاوضات مفتوح مع اللاعب وهيدرسليفد من أجل حسم الصفقة نهائياً.

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على صعيد متصل ، أكد رمضان صبحي أن بطولة أمم أفريقيا الأخيرة تحت ٢٣ عاما كانت أكثر لحظة مؤثرة في حياته، وذلك بعد التتويج باللقب الذى أسعد الشعب المصري كله، حيث جاء ذلك خلال بث مباشر عبر حساب "نادي الشارقة للصحافة " على موقع انستجرام، وقال رمضان صبحي: "بطولة أمم أفريقيا الأخيرة كانت أكثر لحظة مؤثرة في حياتي لأنها اسعدت الشعب المصري بعد اخفاق المنتخب الأول في نفس العام".

 

وعن غياب الجمهور عن الملاعب في قال: "غياب الجمهور عن حضور المباريات أمر سيىء للغاية، مشيرا غلى أن وجوده كان يضع الكثير من الضغط علي منافسي الأهلي فى المباريات" ، وعن فريقه المفضل عالميا قال:" فريقي المفضل في العالم، لكنني اتعاطف مع في إنجلترا على الرغم من أنني أحب مانشستر سيتي وأرسنال".

 

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