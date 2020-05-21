فايلر يستفسر من مسئولى الأهلى حول مصير رمضان صبحى

فايلر يرغب في بقاء رمضان صبحي مع الفريق وفي فترة سابقة أبلغه مسئولو النادي أن اللاعب سيعود إلى أوربا قبل أن تشهد الأيام الماضية تطور جديد في هذا الملف ويُبدي رمضان صبحي مرونة في البقاء مع الأهلي حال عدم تلقيه عروضاً من أندية كبيرة في أوربا تُضيف له على الصعيد الفني وهو ما أنعش حظوظ الاهلي في ضم اللاعب نهائياً خاصة وأن هيدرسيفلد قرر تخفيض سعر اللاعب من 9 مليون جنيه إسترليني إلى خمسة ملايين جنيه إسترليني بسبب تأثر أسعار اللاعبين في العالم كله بأزمة "كورونا" وهو ما يُعني إمكانية حسم الصفقة الصيف المقبل.

إدارة الأهلي أبلغت فايلربأن الصفقة عادت للصورة ومن الممكن بقاء رمضان صبحي في الفريق بعكس الحال في فترات سابقة كان الأمر صعباً فيها ، وشدد مسئولو القلعة الحمراء للمدرب السويسري على أن هناك خط مفاوضات مفتوح مع اللاعب وهيدرسليفد من أجل حسم الصفقة نهائياً.

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على صعيد متصل ، أكد رمضان صبحي أن بطولة أمم أفريقيا الأخيرة تحت ٢٣ عاما كانت أكثر لحظة مؤثرة في حياته، وذلك بعد التتويج باللقب الذى أسعد الشعب المصري كله، حيث جاء ذلك خلال بث مباشر عبر حساب "نادي الشارقة للصحافة " على موقع انستجرام، وقال رمضان صبحي: "بطولة أمم أفريقيا الأخيرة كانت أكثر لحظة مؤثرة في حياتي لأنها اسعدت الشعب المصري بعد اخفاق المنتخب الأول في نفس العام".

وعن غياب الجمهور عن الملاعب في الدوري المصري قال: "غياب الجمهور عن حضور المباريات أمر سيىء للغاية، مشيرا غلى أن وجوده كان يضع الكثير من الضغط علي منافسي الأهلي فى المباريات" ، وعن فريقه المفضل عالميا قال:"ريال مدريد فريقي المفضل في العالم، لكنني اتعاطف مع ليفربول في إنجلترا على الرغم من أنني أحب مانشستر سيتي وأرسنال".