شكرا لقرائتكم الأهلى يرفض الاستسلام فى صفقة موليكا ويحدد 2.5 مليون دولار لضمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض مسئولو النادي الأهلي الاستسلام في صفقة ضم جاكسون موليكا هداف نادي مازيمبي الكونغولي، والذي يرغب الأحمر فى ضمه منذ فترة، ورغم ترحيب موليكا باللعب للأهلي ورغبة الإدارة الحمراء في إرسال عرض رسمي لضمه، إلا أن إدارة مازيمبي ترفض التخلي عن اللاعب خاصة لأحد منافسيه فى البطولات الأفريقية، وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي أن هناك اتصالات مكثفة مع وكيل اللاعب لاقناع إدارة مازيمبي ببيعه للفريق الأحمر خاصة في ظل تلقيه العديد من العروض الأوربية والعربية أبرزها من أندية مونبليه الفرنسي والترجي التونسي.

وحدد الأهلى مبلغ مليونى ونصف المليون دولار حسب تصريحات وكيل أعمال موليكا التى أدلى بها لموقع أفريكان فوتبول الأفريقى ، وقال الموقع أن مازيمبى يرفض بيع موليكا للأهلى بدعوى رفض النادى الكونغولى التعاون مع منافسيه على البطولات.

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من ناحية أخرى ، رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مُقترح تدعيم جهازه بعنصر مصري جديد بخلاف سامي قمصان، مؤكداً أنه سيحتاج لعنصر أجنبي إضافي سيقوم باختياره بعد توقيع عقود تجديد عقده بشكل رسمي، ورحب فايلر بتجديد عقده مع النادى لكن عدم وضوح الرؤية بشأن استئناف النشاط الرياضى المُجمّد فى العالم كله حالياً بسبب وباء "كورونا"، ساهم فى تأجيل خطوة إعلان تجديد عقد المدرب السويسرى خاصة وأن الأخير مازال يدرس بعض الأمور التى ستترتب على تجديد العقد ومنها إقامة أسرته معه فى القاهرة حال التجديد الرسمي.

واستقر الأهلى على رفع رينيه فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً فى الموسم المقبل، وذلك خلال المفاوضات التى يقودها محمود الخطيب رئيس النادى مع المدرب السويسرى.