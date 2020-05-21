شكرا لقرائتكم كمال درويش عن بطل القرن: مش أى حد معاه ميكرفون يتكلم وركزوا في حاجة مفيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الدكتور كمال درويش رئيس نادى الزمالك السابق، إن إثارة أزمة نادى القرن بين الأهلى والزمالك فى هذا الوقت ليس فى صالح الوطن، وقال كمال درويش فى مداخلة هاتفية لبرنامج "3 فى مهمة رمضانية" عبر إذاعة أون سبورت: "إبان تتويج الأهلى بالجائزة كان هناك جهتين الجهة الأولى هى اتحاد الإحصاء ومنح الزمالك اللقب والجهة الثانية هى الكاف ومنحت اللقب للأهلى، والأهلى والزمالك ليسوا ناديين صغار حتى يستمر الخلاف حتى يومنا هذا بعد مرور 20 سنة على الأزمة، يا ريت الناس تتكلم فى حاجة تفيد الوطن".

وتابع رئيس الزمالك السابق: "مشاركتى فى مباراة الأهلى وريال مدريد للاحتفال بجائزة نادى القرن لا يعنى موافقتى على منح اللقب للمارد الأحمر، ولكن لابد من مشاركة نادى كبير مثل الأهلى هذا الحدث، وبقول للزملكاوية طالما تريدوا التفاخر بهذه الجائزة اكتبوا أن الزمالك بطل القرن وفقاً لاتحاد الإحصاء فلن يعترض أحد هذا شىء معنوى، لكن الشكوى الرسمية وجدت حينها أنها لن تجدى خاصة أن الإعلام والانحياز الموجود وقتها لم يكن يسمح بصدور قرار مخالف".

وعن خوضه سباق انتخابات اتحاد الكرة قال كمال درويش: "أعلنتها مرارا وتكراراً وعلى كل الأصعدة ليس اتحاد الكرة فقط، فأنا لن أخوض أى انتخابات مستقبلا، أعلم أن الكرة تحتاج المثقفين والمحترمين ولكننا لا نجيد لعبة الانتخابات".

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واختتم كمال درويش حديثه قائلا: "يا ريت مش أى حد معاه ميكرفون يتكلم وخلاص بدون ما يكون عارف هو بيقول إيه وهيعمل إيه، البلد مش ناقصة فتن فى وقت صعب زى ده".

وكلّف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الرباعى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، أعضاء مجلس الإدارة، بجمع كل الملفات الخاصة بقضية نادى القرن والتى ستضمن ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقى، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، بجانب اللجوء لبعض الخبراء القانونيين الأجانب وخبراء لوائح بالاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى، وذلك لرفع دعوى قضائية فى المحكمة الرياضية الدولية لاسترداد لقب نادى القرن من النادى الأهلى الذى حصل عليه من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

ومنح مرتضى منصور رباعى لجنة الزمالك شهراً لجمع كل الملفات ورفع تقرير له لتعديله قبل التحرك بشكل رسمى نحو تقديم قضية بشأن أحقية النادى الأبيض فى الحصول على لقب نادى القرن الأفريقى، بالإضافة إلى التواصل بشكل رسمى مع الاتحاد الأفريقى بشأن تلك المسألة كما وضع مسئولو الزمالك إمكانية الاستعانة بمحامٍ أجنبى يمتلك خبرات لتحريك تلك القضية بصورة عاجلة بعد جمع كل الملفات الخاصة بها فى المدة التى حددها منصور لرباعى اللجنة التى تم تشكيلها فى اجتماع مجلس الإدارة، والتى تم اعتمادها بشكل رسمى من المجلس