شكرا لقرائتكم زى النهادرة.. الأهلى يتوج بطلا للدورى للمرة الـ13 في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج النادى الأهلى بطلا للدورى للمرة الثالثة عشرة فى تاريخه بعد فوزه على غزل المحلة ذهاباً وإياباً فى مثل هذا اليوم 21 مايو 1976.

وأقيمت مباراة العودة لتحديد بطل النسخة رقم "20" بين الأهلى حامل اللقب وبطل المجموعة الأولى، مع ضيفه غزل المحلة بطل "1973" ومتصدر المجموعة الثانية، وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت باستاد القاهرة أيضا قبل أربعة أيام وانتهت بفوز الأهلى بهدف سجله محمود الخطيب، وأكد الأهلى فوزه فى المباراة الأولى بفوز ساحق برباعية نظيفة سجلت فى شوط المباراة الثانى، الهدف الأول فى الدقيقة "47" برأسية الظهير الأيمن أحمد عبدالباقى من ركنية نفذها مصطفى عبده، الهدف الثانى فى الدقيقة "65" وسجله محمود الخطيب، الهدف الثالث فى الدقيقة "74" سجله مصطفى عبده، الهدف الرابع سجله بالتخصص محسن صالح فى الدقيقة "82".

ليحتفظ الأهلى بدرع الدورى للعام الثانى على التوالى بعد فوزه بمجموع المباراتين "5/0"، ليحقق لقبه رقم "13" فى تاريخ المسابقة.

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مثل الأهلى فى هذه المباراة: ثابت البطل، أحمد عبدالباقى، قائد الفريق حسن حمدى "الثابت"، مصطفى يونس " كدهة"، فتحى مبروك "مبروكيتى"، طاهر الشيخ "نترز" ( قرن شطة)، صفوت عبدالحليم، مختار مختار" أسكو"، مصطفى عبده "المجرى"، محمود الخطيب "الخطير"، عبدالعزيز عبدالشافى "زيزو".

مثل غزل المحلة: عبدالستار على، إبراهيم يوسف، الجميل، محمد السياجى (توتو)، إبراهيم حسين "الكابتن"، لطفى الشناوى، محمد مرعى، طارق السياجى، حمادة شفيق، السعيد عبدالجواد، عمر عبدالله (حنفى هليل).

أدار المباراة طاقم تحكيم من الاسكندرية مكون من الحكم أحمد بلال حكم ساحة، ويعاونه عبدالرءوف المرشدى، ورفاعى سرور.

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.