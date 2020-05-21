وائل جمعة يحتفل بلقب نادى القرن على طريقته

جدة - عمرو شويل إحتفل وائل جمعة مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر الاسبق بذكرى تتويج ناديه بجائزة نادى القرن عبر ستورى انستجرام حيث نشر صورة للمايسترو صالح سليم رئيس الأهلى الراحل أثناء تسلمه الجائزة وعلق قائلا : " عيدك عيدين يا أهلى" فى إشارة لعيد الفطر وعيد الاحتفال بجائزة القرن ، ففى 22 مايو عام 2001 تسلم الراحل صالح سليم رئيس النادى الأهلى جائزة نادى القرن والتى توجت بها القلعة الحمراء كونه أكثرالأندية الأفريقية تحقيقا للنجاحات والألقاب على مدار القرن العشرين منذ 18 عاماً، وأقيم حفل ضخم لاختيار نادى القرن فى مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية فى الثانى والعشرين من مايو لعام 2001، وتسلم المايسترو جائزة نادى القرن الأفريقى ممثلا عن النادى الأهلي.



وائل جمعة

وفتح مسئولو نادى الزمالك ملف نادى القرن العشرين مجددًا، رغم مرور 20 عامًا على إعلان فوز الأهلى "الغريم التقليدى" بهذا اللقب، وقرر مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة مرتضى منصور، تصعيد الأمر هذه المرة إلى المحكمة الرياضية الدولية، من خلال تشكيل لجنة من 4 أعضاء بمجلس الادارة، تمهيدا لإرسال شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

ويرى مسؤولو الزمالك أنهم الأحق بالحصول على اللقب، والذى تم منحه للأهلى من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مطلع الألفية الثالثة، مستندين على أنهم الأكثر تتويجاً بعدد أكبر من البطولات الأفريقية فى القرن الماضي، وهو لم يعتمده الاتحاد الأفريقى من قبل فى تحديد صاحب اللقب فى القارة السمراء.

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وكشف هانى زادة عضو مجلس إدارة الزمالك عن خطة عمل لجنة لقب القرن التى تم تشكيلها بقرار من مجلس الإدارة قائلاً: "سيتم جمع كل الملفات الخاصة بالقضية ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقي، وكذلك الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، وسنلجأ لبعض الخبراء القانونيين الأجانب، وخبراء فى لوائح الاتحاد الأفريقى والاتحاد الدولى للحصول على حق الزمالك الضائع".

وعلق عبد المنعم شطة رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقى السابق على هذه القضية قائلا إن الحديث فى أزمة نادى القرن لا يكون فى وسائل الاعلام فمن له حق عليه التقدم بشكوى رسمية عن طريق الاتحاد المصرى لمخاطبة الاتحاد الافريقى ويطلب ردود رسميه حتى نغلق هذا الملف نهائيا.

وأضاف شطة أنه المعايير كانت واضحة عندنا تم وضعها عام 1994 اَى قبل نهاية القرن بستة سنوات دون أن يعرف أَى فريق أفضل والمعايير تعتمد على النقاط وليس بعدد البطولات وهو ما انطبق على النادى الأهلى ويليه الزمالك الذى سبق وتحدث فى هذا الأمر عن طريق كمال درويش رئيس النادى وقتها وتم الرد عليه وأيضا اشتكى نادى كوتوكو الغانى للمطالبة باللقب وتم الرد عليه هو الآخر واقتنع لأن هناك لوائح تم وضعها من لجان الكاف وهى التى طبقها الاتحاد الدولى فى هذه الفترة.