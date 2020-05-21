سحب رسم ساخر لفيروس كورونا مستوحى من شعار أولمبياد طوكيو بعد جدل

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





طوكيو (أ ف ب) - سُحب رسم ساخر لفيروس كورونا المستجد مستوحى الى حد كبير من شعار دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، من التداول الخميس، بعدما أثار جدلا وانتقادات من اللجنة المنظمة.

ويمزج الرسم بشكل لا لبس فيه بين الشكل العلمي لخلية الفيروس، والشعار الدائري باللونين الأزرق والأبيض لدورة الألعاب التي كان من المقرر ان تستضيفها العاصمة اليابانية في صيف العام الحالي، وتم إرجاؤها الى الصيف المقبل بسبب تبعات جائحة "كوفيد-19".

واعتبرت اللجنة المنظمة للأولمبياد ان الرسم لا يراعي مشاعر الناس حيال وباء تسبب بوفاة أكثر من 325 ألف شخص حول العالم، ويشكل أيضا انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية.

ونشر الرسم على الصفحة الأولى لمجلة تصدر عن نادي المراسلين الأجانب في اليابان. وأعلن رئيسه خلدون الأزهري الخميس، ان النادي قرر سحب الرسم من التداول وإزالته عن موقعه الالكتروني، بعد نصيحة محاميه بأن دفاع النادي عن عدم خرقه حقوق الملكية الفكرية من خلال هذا الرسم، "ليس قويا" بما يكفي.

وقال الأزهري "الأهم هو اننا جميعا في أزمة فيروس كورونا المستجد معا، ومن الواضح ان الغلاف أهان بعض الناس في بلدنا المضيف اليابان"، مبديا "أسفا صادقا" حيال ما تسبب به.

ونوه رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو توشيرو موتو بهذه الخطوة، معتبرا في تصريحات للصحافيين ان "ردهم (مسؤولو النادي) كان مناسبا وهذه هي النتيجة التي كنا نأمل في التوصل إليها".

وكان المتحدث باسم اللجنة المنظمة ماسا تاكايا قد انتقد الرسم بشكل لاذع، معتبرا في تصريحات لصحافيين الإثنين انه "مخيب للآمال بشكل كبير".

Advertisements

كما رأى ان الرسم يشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية للجنة المنظمة، مشيرا الى ان مسؤوليها طلبوا من النادي سحبه من التداول.

وتابع "علي ان أقول أيضا إنه (الرسم) لا يراعي مشاعر العديد من الأشخاص الذين تأثروا بهذا الوضع المؤذي والمؤلم".

وأضاف "هو على وجه الخصوص لا يراعي مشاعر الرياضيين المستعدين للمنافسة في دورة طوكيو 2020 العام المقبل، ويعملون بجهد كبير كل يوم من أجل دورة ألعاب العام المقبل".

وهي ليست المرة الأولى تواجه فيها اللجنة المنظمة مشاكل متعلقة بشعار دورة الألعاب، اذ سبق لها ان اضطرت للتخلي عن التصميم الأولي بعدما شكا مصمم بلجيكي من انه "شبه مطابق" لتصميمه لمسرح في مدينة لياج.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية قد أعلنتا في 24 آذار/مارس الماضي، تأجيل دورة الألعاب الى العام المقبل، بعد مطالبات واسعة بذلك من رياضيين واتحادات كبرى نظرا لصعوبة القيام بالتحضيرات في ظل القيود الصحية وتلك المفروضة على حركة التنقل والسفر، بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وستقام الدورة ما بين 23 تموز/يوليو والثامن من آب/أغسطس 2021.

مواضيع قد تهمك :