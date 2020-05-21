شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى ينشر صورته فى الصين ويعلق: "والله ونيمتينا من المغرب ياصين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد عمرو زكى، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عبر حسابه على إنستجرام، ذكريات تواجده فى الصين، ونشر صورته هناك وعلق قائلا، "والله ونيمتينا من المغرب ياصين.. من ألبوم سور الصين العظيم أيام الشباب". وفى وقت سابق كشف عمرو زكى أن سبب عدم سفره إلى إنجلترا والانضمام لتدريبات ويجان عقب مباراة المنتخب أمام زامبيا كان للإصابة فى مباراة المنتخب، وليس بسبب حفل عيد ميلاده فى نفس اليوم.

وقال مهاجم الزمالك السابق، مباراة زامبيا كانت يوم عيد ميلادى وقام 5 لاعبين فى المنتخب من ضمنهم ميدو باعداد حفلة خاصة لى بحضور وكيلى المصرى والأجنبي، وتوجهنا لكافيه ثم الى احد أماكن الحفلات العامة وسهرنا حتى الصباح، ولكن لم تكن الحفلة سبب عدم انضمامى لتدريبات ويجان وانما كانت إصابة فى العضلة الخلفية فى مباراة زامبيا.

واختار عمرو زكي لاعب الزمالك والمنتخب الوطنى السابق، حازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق، ليكون رئيسا للزمالك فى المستقبل، مؤكدا أنه الاصلح لما يملك من خبرات إدارية فى عمله بالزمالك واتحاد الكرة .

كما أكد عمرو زكى فى تصريحات تليفزيونية انه لا يصلح لأن يكون رئيسا للزمالك فى يوم من الأيام، وحدد 3 رؤساء للزمالك فى المستقبل وهم بالترتيب حازم إمام وأحمد مرتضى منصور وشيكابالا.

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فيما قال عمرو زكى لاعب الزمالك والمنتخب الوطنى السابق، إن كل أندية العالم تنافست لضمه أثناء فترة احترافه فى ويجان الإنجليزى بعدما تصدر قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 10 أهداف، مشددا على أن سبب عدم استمراره فى عالم الاحتراف هو عدم وجود منظومة محترفة كاملة فى مصر، وكانت هناك عراقيل تسببت فى عدم استكمال مشواره الاحترافي.

عمرو زكى