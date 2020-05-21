شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض الاستسلام فى مفاوضات ضم موليكا هداف مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض مسئولو النادى الأهلى الاستسلام فى صفقة ضم جاكسون موليكا، هداف نادى مازيمبى الكونغولى، والذى يرغب الأحمر فى ضمه منذ فترة، ورغم ترحيب موليكا باللعب للأهلى ورغبة الإدارة الحمراء فى إرسال عرض رسمى لضمه، إلا أن إدارة مازيمبى ترفض التخلى عن اللاعب، خاصة لأحد منافسيه فى البطولات الأفريقية، وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن هناك اتصالات مكثفة مع وكيل اللاعب لإقناع إدارة مازيمبى ببيعه للفريق الأحمر، خاصة فى ظل تلقيه العديد من العروض الأوروبية والعربية، أبرزها من أندية مونبليه الفرنسى والترجى التونسي.

وحدد الأهلى 2.5 مليون دولار، حسب تصريحات وكيل أعمال موليكا التى أدلى بها لموقع أفريكان فوتبول الأفريقى، وقال الموقع إن مازيمبى يرفض بيع موليكا للأهلى بدعوى رفض النادى الكونغولى التعاون مع منافسيه على البطولات.

من ناحية أخرى، رفض السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، مُقترح تدعيم جهازه بعنصر مصرى جديد بخلاف سامى قمصان، مؤكداً أنه سيحتاج لعنصر أجنبى إضافى سيقوم باختياره بعد توقيع عقود تجديد عقده بشكل رسمي، ورحب فايلر بتجديد عقده مع النادى لكن عدم وضوح الرؤية بشأن استئناف النشاط الرياضى المُجمّد فى العالم كله حالياً بسبب وباء "كورونا"، ساهم فى تأجيل خطوة إعلان تجديد عقد المدرب السويسرى خاصة أن الأخير مازال يدرس بعض الأمور التى ستترتب على تجديد العقد ومنها إقامة أسرته معه فى القاهرة حال التجديد الرسمي.

واستقر الأهلى على رفع رينيه فايلر ومعه جهازه المعاون المكوّن من ديفيد سيزار المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيللى مدرب أحمال من 185 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهرياً فى الموسم المقبل، وذلك خلال المفاوضات التى يقودها محمود الخطيب رئيس النادى مع المدرب السويسرى.