شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية تجتمع بوزير الرياضة مساء اليوم لوضع سيناريو عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد أشرف صبحى، وزير الرياضة، اجتماعاً مساء اليوم الخميس، مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، ويتطرق الاجتماع إلى سيناريو عودة النشاط الرياضى بعد قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بعودة الأنشطة الرياضية تدريجيًا بداية من منتصف يونيو المقبل.

وكان وزير الرياضة أدلى بتصريحات تليفزيونية خلال الساعات الماضية، وقال فيها إن تدريبات الفرق ستبدأ منتصف الشهر المقبل، كما أقر مجلس الوزراء وطبقا لرأى رئيس الوزراء مع وضع القواعد الاحترازية، موضحاً أن الوزارة تدرس مع اتحاد الكرة كافة الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها، وعلى اتحاد الكرة أن يتفق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيداً لاستئناف النشاط.

وحضر أشرف صبحى اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، الذى عقد بمقر اللجنة برئاسة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أمس، الأربعاء، كما حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وتم خلاله تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والطبية والوقائية المتبعة.

وناقش الاجتماع النظر فى موضوع عودة ممارسة النشاط الرياضي بصفة عامة ومناقشة بعض تجارب البلاد الأخرى فى هذا الشأٔن والإجراءات الطبية والوقائية واجبة الاتباع وكيفية التنفيذ، والنظر فى عودة النشاط الرياضى للمنتخبات القومية والمؤهلين والجارى تأهيلهم للدورة الأولمبية والإجراءات الطبية والاحترازية الخاصة بهم وآليات التنفيذ، والنظر فى موضوع تصنيف الهيئات العاملة للاتحادات الرياضية واتخاذ الإجراءات اللازمة وكذا طلب بعض الاتحادات استعجال نشر نظمها الأساسية المعطلة منذ فترة وذلك للضرورة حتى يتسنى لتلك الاتحادات إجراء التصنيف واعتماده، إستعدادا للدعوة للجمعيات العمومية العادية للعام الجارى، وعرض كافة الأعمال الخاصة باللجنة الأولمبية المصرية المراد تنفيذها والنظر فى أية أمور اخرى معطلة.