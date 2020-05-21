شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وليد سليمان وربيعة وأكرم توفيق "فولة واتقسمت نصين" مع أشقائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الصدمة فرضت على نفسها على جماهير الكرة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد رؤية الشبه الرهيب الذى يجمع مشاهير الكرة مع أشقاؤهم بعد نشر هذه الصور، حتى أصدقاء النجوم خطفتهم غرابة هذه الصور وكيف تحوى شبه رهيب مع زملائهم لدرجة تصل للخديعة بين الشخصين ، بداية كشف حسام عاشور، كابتن النادى الأهلى، الشبه الرهيب الذى يجمع بين وليد سليمان صانع ألعاب المارد الأحمر وأشقائه، ونشر عاشور عبر حسابه على إنستجرام صورة تجمعه بالحاوى مع شقيقيه وعلق قائلا، "ياترى مين فيهم وليد"، لتنهال التعليقات الساخرة من زملاء عاشور كان أبرزها من أحمد حمودى لاعب بيراميدز الحالى والأهلى السابق الذى قال: "يادينى على الضحك"، وكشف وليد سليمان الشبه بينه وبين أشقائه أيضاً فى صورة جديدة عبر حسابه على انستجرام.



الشبه الرهيب بين الحاوى وشقيقه يثير ذهول عاشور



وليد سليمان وشقيقه برفقة حسام عاشور

على طريقة الشبه الكبير الذى يجمع وليد سليمان نجم الاهلى مع أشقائه، حرص أكرم توفيق لاعب خط وسط المارد الأحمر والمعار للجونة على إظهار الشبه الكبير الذى يجمعه بشقيقه عبر حسابه على إنستجرام، ونشر صورتهما معاً وعلق قائلا، "أكرم رقم 2".

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أكرم توفيق وشقيقه

وعلى نفس النهج نشر رامى ربيعة مدافع الاهلى صورته مع شقيقه عبر حسابه على انستجرام لتنهال التعليقات الصادمة من الجماهير عن تشابههم لحد كبير .



رامى ربيعة وشقيقه

وبعيداً عن التشابه بين النجوم وأشقاؤهم هناك حالة من التشابه بين نجوم الكرة والفنانين كان أبرزها محمد بركات نجم الاهلى الأسبق الذى يشبه المطرب والمونولوجست الراحل منير مراد، ولا يتشابه الاثنان في الشكل فقط، وإنما في خفة الظل أيضًا.

بعيداً عما سبق ، استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة ثلاثي الأهلي عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).