شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. دونجا يتقمص شخصية الزعيم عادل إمام فى "المتسول" على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمص نبيل عماد دونجا، لاعب خط وسط بيراميدز، شخصية الفنان عادل إمام فى فيلم "المتسول" عبر تطبيق تيك توك، حيث ظهر يؤدى مشهد كوميدى من أحداث الفيلم فى محاولة لمواجهة ملل العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا. ويخوض دونجا سباق جرى مع أحد أصدقائه للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى حالياً بسبب وباء كورونا المستجد. وأعاد مسئولو النادى الأهلى النظر فى ملف التفاوض مع عدد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد الاجتماعات المتواصلة التى تعقدها لجنة التخطيط مع الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

ودخل الأهلى فى مفاوضات سابقة مع الثنائى نبيل عماد دونجا نجم وسط بيراميدز وحسام حسن مهاجم سموحة، قبل أن يتم إرجاء التعاقد معهما أو تراجع أولوية ضمهما، بعد مناقشة ملف اللاعبين المعارين والذين تنتهى إعارتهم بنهاية الموسم الجارى.

ويرى مسئولو الأهلى أن أكرم توفيق لاعب وسط الفريق المعار للجونة قادر على تدعيم خط الوسط بعد عودته، مع وجود كل من عمرو السولية والمالى اليود يانج وحمدى فتحي، وذلك رغم رحيل حسام عاشور بنهاية الموسم فى ظل رفض لجنة التخطيط تجديد تعاقده. ووجدت إدارة الأهلى أن مستوى ثنائى الهجوم المعار صلاح محسن المعار لسموحة وأحمد ياسر ريان المعار للجونة لا يقل عن حسام حسن مهاجم سموحة، والذى كان على مقربة من الانتقال للأهلى فى أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية. Advertisements ورفض مسئولو بيراميدز رحيل نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق، للزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما فشل الطرفان فى تقريب وجهات النظر بشأن الصفقة التبادلية بين الناديين والمنتظر إتمامها فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكشف مصدر داخل بيراميدز أن المفاوضات بين الناديين تشهد حالياً مرحلة من التجميد، بعدما رفض مسئولو بيراميدز دخول نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق فى الصفقة، وإعلان بقاء دونجا لموسم جديد فى بيراميدز، وهو ما رفضه الزمالك فى ظل رغبته فى التعاقد مع دونجا لتدعيم خط الوسط. كما حددت إدارة بيراميدز سعر كل لاعب من لاعبى الفريق الذين طلبهم الزمالك تمهيدا لتحويل التعاون بين الناديين فى الصفقات من تبادلية الى عملية بيع وشراء نقدا بعد توقف مفاضوات الصفقات التبادلية. ويرغب الزمالك فى التعاقد مع نبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور وعمر جابر أو رجب بكار من بيراميدز لتدعيم الجبهة اليمنى وخط الوسط والدفاع فى الفريق الأبيض استعدادا للموسم الجديد.

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