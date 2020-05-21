شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم غزل المحلة 5/0 ويتوج بالدوري الـ"13" فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 21 مايو 1976 توج النادى الأهلى بطلا للدورى للمرة الثالثة عشرة فى تاريخه، بعد فوزه على غزل المحلة ذهاباً وإياباً، وأقيمت مباراة العودة لتحديد بطل النسخة رقم "20" بين الأهلى حامل اللقب وبطل المجموعة الأولى مع ضيفه غزل المحلة بطل "1973" ومتصدر المجموعة الثانية، وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت باستاد القاهرة أيضا قبل أربعة أيام وانتهت بفوز الأهلى بهدف سجله محمود الخطيب، وأكد الأهلى فوزه فى المباراة الأولى بفوز ساحق برباعية نظيفة سجلت فى شوط المباراة الثانى، الهدف الأول فى الدقيقة "47" برأسية الظهير الأيمن أحمد عبد الباقى من ركنية نفذها مصطفى عبده، الهدف الثانى فى الدقيقة "65" وسجله محمود الخطيب، والهدف الثالث فى الدقيقة "74" سجله مصطفى عبده، والهدف الرابع سجله بالتخصص محسن صالح فى الدقيقة "82".

واحتفظ الأهلى بدرع الدورى للعام الثانى على التوالى بعد فوزه بمجموع المباراتين "5/0"، ليحقق لقبه رقم "13" فى تاريخ المسابقة.

مثل الأهلى فى هذه المباراة: ثابت البطل، أحمد عبدالباقى، قائد الفريق حسن حمدى "الثابت"، مصطفى يونس " كدهة"، فتحى مبروك "مبروكيتى"، طاهر الشيخ "نترز" ( قرن شطة)، صفوت عبدالحليم، مختار مختار" أسكو"، مصطفى عبده "المجرى"، محمود الخطيب "الخطير"، عبدالعزيز عبدالشافى "زيزو".

مثل غزل المحلة: عبدالستار على، إبراهيم يوسف، الجميل، محمد السياجى (توتو)، إبراهيم حسين "الكابتن"، لطفى الشناوى، محمد مرعى، طارق السياجى، حمادة شفيق، السعيد عبدالجواد، عمر عبدالله (حنفى هليل).

أدار المباراة طاقم تحكيم من الإسكندرية مكون من الحكم أحمد بلال حكم ساحة، ويعاونه عبد الرءوف المرشدى، ورفاعى سرور.

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وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.