قصة صور ..مهدى سليمان "حارس مدلل" فى بيراميدز بميركاتو 2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مسئولى نادى بيراميدز فى طريقهم لتحصين حارس الفريق مهدى سليمان خلال المرحلة المقبلة بتعديل تعاقده لارضاؤه قبل قدوم شريف اكرامى حارس الاهلى الذى اتفق مع الفريق السماوي على الانضمام بدءًا من الموسم الجديد ، حيث تلقى المهدى سليمان، وعدًا من إدارة الكرة بالنادى بتعديل تعاقده من الناحية المادية، وترضيته، فى العقد الجديد الذى سيتم توقيعه بين الطرفين، خاصة أن الحارس سينتهى تعاقده مع النادى السماوى بنهاية الموسم المقبل، لاسيما أن المهدى سليمان أصبح من العناصر الأساسية فى بيراميدز، وترغب إدارة النادى فى تحصينه من العروض المغرية التى يتلقاها.

المهدى سليمان شارك أساسيًا هذا الموسم قبل تعليق النشاط و يعد من أول اللاعبين الذين انضموا لصفوف فريق بيراميدز، إلا أن قيمة عقده لا تتخطى الـ 5 ملايين جنيه، وهو ما يراه اللاعب لا يتناسب مع إمكانياته وكونه من الأعمدة الأساسية بالفريق، والعروض المغرية التى يتلقاها من أجل الرحيل عن بيراميدز، وأيضًا بالمقارنة بباقى زملائه بالفريق والذين يتخطى عقدهم حاجز الـ 20 مليون جنيه.

وكان هانى سعيد، المدير الرياضى ببيراميدز، أجرى اتصالاً هاتفيًا بالمهدى سليمان يخبره خلاله برغبة النادى فى تجديد تعاقده وتعديل قيمته المادية، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد لعقد الجلسة بين الحارس ومسئولى النادى للتفاوض حول مدة التجديد والمقابل المادى.

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ويرى المهدى سليمان أن شريف إكرامى حارس مرمى كبير وأى نادٍ يتشرف بالتواجد فى صفوفه وأى فريق سيستفيد من خبراته، مشيرًا إلى أنه الحارس الأول بببراميدز وانضمام إكرامى لا يقلقه كما يوجد 3 حراس مرمى كبار فى صفوف الفريق السماوي.

و يرصد الخليج 365 لقطات للحارس مهدى سليمان فى الصور التالية :