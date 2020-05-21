عقود زمان.. فاروق: انتقلت إلى الاهلي مقابل 14 الف جنيه.. ورحلت لتركيا بـ٤٠٠ الف دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

في ظل الأزمة التي تعيشها غالبية الدوريات في العالم بعد انتشار فيروس كورونا، وارتفاع سقف المطالب بتخفيض عقود اللاعبين، لكن كل ذلك كان يسبقة ارتفاع جنوني في أسعار لاعبي الدوري.

الخليج 365 خلال شهر رمضان يقدم سلسة حلقات مع لاعبين سابقين يتحدثون على رواتهبم عبر اجيال مختلفة، لمعرفة ما وصلت له عقود وأسعار اللاعبين في السنوات الأخيرة.

واختار الخليج 365 محمد فاروق نجم الأهلي في التسعينات من القرن الماضي ليكون بطل الحلقة الرابعة عشر من سلسلة عقودة زمان.

يكشف محمد فاروق أنه انتقل إلى الاهلي في سن مبكر حين كان عمره ١٣ عاما قادما من إيسكو مقابل حصول النادي على ١٤ الف جنيه.

ويؤكد فاروق أن المبلغ الذي حصل علي نادي ايكسو كانت قيمة عالية في ذلك الوقت بالنسبة لناشئي.

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ولا ينسى مهاجم الأهلي السابق أن مشاركته الأولى مع الفريق الأول بالقلعة الحمراء كان لم يتجاوز عمره وقتها السابعة عشر حين تواجد في مباراة اعتزال طاهر ابو زيد.

وأكد أن مشاركته كأساسي في تشكيل الاهلي جاء في عهد المدرب الالماني تسوبببل أمام الاتحاد السكندري بالدوري.

وأشار فاروق إلى أن اول عقد له مع الأهلي كان بقيمة ٣٠ الف جنيه وبعدها تلقى عرضا من الدوري التركي مقابل الحصول على ٤٠٠ الف دولار في الموسم ليقرر الرحيل بعدما رفضت إدارة الأهلي تعديل عقده.

واتم تصريحاته:" حين عدت بعد فترة قصيرة من الاحتراف في تركيا وقعت على بياض مع الاهلي مقابل الحصول على ٢٠٠ الف جنيها في الموسم الواحد قبل أن ارحل عن الفريق في موسم ٢٠٠٣- ٢٠٠٤".