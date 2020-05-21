جلسة بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة اليوم لبحث عودة الدوري

يعقد د.أشرف صبحي، وزير الرياضة، جلسة مساء اليوم الخميس، مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني.

من المقرر أن يبحث وزير الرياضة مع اتحاد الكرة سيناريو عودة النشاط الرياضي بعد قرار رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي بعودة الأنشطة تدريجيًا بداية من منتصف يونيو المقبل.

وكان وزير الرياضة أدلى بتصريحات إعلامية مفادها أن تدريبات الفرق ستبدأ منتصف الشهر المقبل مما يعني استئناف الدوري الممتاز. الرياضية تدريجيًا بداية من منتصف يونيو المقبل.وكان وزير الرياضة أدلى بتصريحات إعلامية مفادها أن تدريبات الفرق ستبدأ منتصف الشهر المقبل مما يعني استئناف الدوري الممتاز.

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