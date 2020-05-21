رياضة | اتحاد جدة السعودي يخطط للتعاقد مع لاعبين محليين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة السعودي يخطط للتعاقد مع لاعبين محليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن إدارة نادي الاتحاد السعودي، تعمل على استقطاب لاعبين محليين لقلب الدفاع والمحور المتأخر بالفريق الأول لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن النادي يهدف لتدعيم الخط الخلفي بجانب البرازيلي برونو أوفيني والسعودي زياد المولد بعد أن رسم البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق، ملامح احتياجاته في التقرير الفني للموسم المقبل.

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وتابعت الصحيفة أن مصادر خاصة كشفت لها أن الإدارة التي يرأسها أنمار الحائلي، تركز في تعاقداتها على اللاعبين المحليين في أكثر من مركز إذا توفر اللاعب الذي سيخدم الفريق.

وأضافت أن كاريلي أبدى في التقرير رضاه عن أجانب الفريق، الأمر الذي يرجح عدم وجود تغيير كبير في صفوف المحترفين الأجانب، إذ أوضحت المصادر نفسها دخول البرازيلي جوناس دي سوزا بدلاً من المغربي كريم الأحمدي في حال لم يستمر مع الفريق في الموسم المقبل، إضافة إلى تغيير لاعب أجنبي واحد إذا طلب كاريلي ذلك من الإدارة.

من ناحية أخرى، طالب مدرب الفريق بإقامة مباراتين تجريبيتين على الأقل في حال بدأت الاستعدادات لاستئناف الأنشطة الرياضية التي توقفت احترازياً للحد من تفشي فيروس كورونا.