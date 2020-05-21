رياضة | لم أقل هذا عن رونالدو.. فان نيستلروي يكذب مدرب ريال مدريد بشأن الظاهرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر لم أقل هذا عن رونالدو.. فان نيستلروي يكذب مدرب ريال مدريد بشأن الظاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الهولندي فان نيستلروي مهاجم ريال مدريد الإسباني ، نفيه القاطع لتصريحات مدرب النادي "الملكي" الأسبق، الإيطالي فابيو كابيلو، بأنه قال له إن غرف ملابس الفريق "كانت تفوح منها رائحة الكحول" خلال الأشهر الأخيرة للظاهرة البرازيلي رونالدو مع الفريق.

وكتب نسيتلروي عبر حسابه على تويتر: "في إطار بعض التصريحات المنسوبة لفابيو كابيلو، والتي تشير إلى أنني قلت له في أحد الأيام إن غرفة ملابس ريال مدريد تفوح منها رائحة الكحول، أريد تكذيب هذه الأخبار بشكل قاطع، غرف الملابس آنذاك كانت تتمتع باحترافية شديدة".

وتابع صاحب الـ43 عاماً: "منذ أول وحتى آخر زميل في الفريق، الجميع كان يعمل بجهد كبير، ودافعنا عن شعار النادي بطريقة كاملة ومهنية".

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وتأتي تصريحات نيستلروي لتُكذب تأكيدات كابيلو التي قالها في حوار مع شبكة سكاي سبورت الثلاثاء، والتي استعرض فيها الأشهر الأخيرة في مسيرة "الظاهرة" رونالدو مع الميرينغي.

يذكر أن المهاجم الهولندي انتقل لصفوف الريال في صيف 2006 قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وشارك على مدار 4 مواسم مع الفريق في 96 مباراة، وسجل 64 هدفاً.

كما أنه شارك مع الفريق في التتويج بلقب الليغا موسمين متتاليين (2006-07 و2007-08)، ولقب كأس السوبر الإسباني في 2008.