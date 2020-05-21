رياضة | كانتي في أزمة كبرى بسبب فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر كانتي في أزمة كبرى بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح اللاعب الفرنسي نجولو كانتي لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي في أزمة كبرى خلال الأيام الماضية بعد عودة التدريبات بسبب فيروس كورونا.

وكان النشاط الرياضي حول العالم قد توقف في منتصف شهر مارس الماضي بعد انتشار فيروس كورونا بشكل قوي وذلك من أجل التصدي له.

وأشارت تقارير انجليزية حسب "‏تليجراف"، إن نجولو كانتي سيبدأ بالتدرب في منزله، وذلك لأنه يخشى على سلامة أسرته من الإصابة بالفايروس، وهذا لأنهم يملكون تاريخ مع الأزمات القلبية.

حيث أن هذا ما حدث للاعب الفرنسي قبل لقاء مانشستر سيتي في 2018 عندما سقط أرضًا وغاب عن اللقاء، واللاعبون والنادي يتفهمون ذلك ويدعمونه بالكامل.