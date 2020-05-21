رياضة | مفاجأة.. عرض أوروبي يهدد الأهلي والزمالك في صفقة باهر المحمدي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. عرض أوروبي يهدد الأهلي والزمالك في صفقة باهر المحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أظهر أحد الأندية الأوروبية رغبة في التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ويهتم نادي سبورتينج براجا البرتغالي بالتعاقد مع باهر المحمدي في الصيف القادم بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب في الموسم الحالي مع الدراويش.
وتواصل مسئولو نادي سبورتينج براج مع وكيل أعمال باهر المحمدي لمعرفة مطالب اللاعب وبعض شرائط التسجيل لمباريات له قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع نادي الإسماعيلي لضمه في الصيف.
ويوجد العديد من الاندية التي ترغب في التعاقد مع باهر المحمدي في الصيف القادم أبرزها نادي الزمالك والأهلي ونادي العين الإماراتي.
يذكر أن باهر المحمدي كان قد أكد منذ فترة أن الأولوية له في نهاية الموسم الجاري هي الاحتراف في أوروبا ولكن إذا لم يصله عرض مناسب سينتقل إلى النادي الأهلي.