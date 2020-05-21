رياضة | حلم العمر.. محمد صلاح يكشف عن أصعب مباراة خاضها في حياته

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر حلم العمر.. محمد صلاح يكشف عن أصعب مباراة خاضها في حياته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر عن أصعب مباراة بالنسبة له طوال مسيرته الكروية.

وأكد محمد صلاح خلال بث مباشر له داخل منزله مع بعض الأطفال ضمن حملة إعلانيه لشركة "فودافون" أن أصعب مباراة في مسيرته الكروية كانت مباراته مع منتخب مصر ضد منتخب الكونغو في تصفيات كأس العالم روسيا 2018 والتي ساهمت في صعود المنتخب إلى البطولة.

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وأشار صلاح إلى أن المباراة كانت صعوبتها في أنها تعتبر مباراة مصيرية للتأهل إلى كأس العالم الذي غبنا عنه لسنوات طويلة جدا وكان كل المصريين يضعون أمل كبير عليه هو وباقي المنتخب.

كما ذكر محمد صلاح أنه بالطبع يكون لديه حالة قلق قبل المباريات الكبيرة لأنها تكون أحيانا مباريات مصيرية مثل دوري الأبطال أو التصفيات في حالة الهزيمة تعني توديع الفريق للبطولة وحزن الجماهير من ذلك.