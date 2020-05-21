رياضة | تمهيدا لعودة الدوري.. البرتغال تعتمد 9 ملاعب لاستئناف المسابقة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر تمهيدا لعودة الدوري.. البرتغال تعتمد 9 ملاعب لاستئناف المسابقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم، ان هناك 9 ملاعب اجتازت الاختبارات بنجاح وحصلت على الضوء الأخضر لاستضافة مباريات عند استئناف المسابقة بعد توقف بسبب جائحة كورونا.

وأضافت الرابطة أن 6 ملاعب أخرى تحتاج لتحسينات وستخضع لجولة تفتيش ثانية من سلطات الصحة.

وحصلت ملاعب فيتوريا غيمارايش وتونديلا وبورتو وسبورتنغ ولشبونة وماريتيمو وبراغا وبورتيمونينسي على الضوء الأخضر إضافة إلى مركز التدريب الخاص بالمنتخب الوطني في لشبونة والذي سيستخدم أيضاً في بعض المباريات.

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وقالت السلطات الصحية إن ملاعب فيتوريا سيتوبال وبوافيستا وديسبورتيفو وريو آفي وجيل فيسنتي وباكوس دي فيريرا تحتاج إلى تحسينات.

ولم تقدم 4 أندية أخرى في الدوري المؤلف من 18 فريقاً ملاعبها للتفتيش.

وكان بورتو يتصدر الدوري بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا حامل اللقب قبل توقف المسابقة.

ويتبقى 10 مباريات على نهاية الموسم.