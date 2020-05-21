رياضة | حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع نجم الجزائر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 10:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع نجم الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت العديد من الأنباء الصحفية في الفترة الأخيرة إلى وجود صراع جديد بين نادي الزمالك والنادي الأهلي خلال الفترة الماضية للتعاقد مع واحد من نجوم منتخب الجزائر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت الأنباء المنتشرة أن كل من الزمالك والأهلي دخلا في منافسة للتعاقد مع الجزائري حسين بن عيادة نجم نادي شباب قسنطينة في الصيف القادم.

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ولكن كشف بن عيادة إلى أنه حتى الآن لم يصل أي عروض رسمية سواء من الأهلي أو الزمالك لضمه في الصيف القادم.

كما أشار بن عيادة إلى أن هناك محادثات بالفعل من جانب الزمالك والأهلي معه ولكن بشكل غير رسمي وكل الأمور متوقفة حتى الآن بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي في العالم.

وينتهي عقد حسين بن عيادة مع نادي شباب قسنطينة بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في الصيف القادم بشكل مجاني.