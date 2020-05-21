شكرا لقرائتكم الاهلي يبدأ خطة تعديل وتمديد عقد محمد الشناوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مستويات رائعة يقدمها محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني في السنوات الأخيرة، ليصبح واحد من أهم أعمدة الفريق الأحمر، لتقرر الإدارة الحمراء تعديل ومد عقده ، خاصة بعد تأكد رحيل شريف اكرامي فور نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

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وتلقى محمد الشناوي العديد من العروض الخليجية والأوربية في الفترات الأخيرة، وهي التي تم رفضها جميعاً من قبل لجنة التخطيط والجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، إلا أن هناك مقترح ظهر في الأيام الأخيرة بالموافقة على رحيل محمد الشناوى خاصة بعد أن وصلت قيمة أحد العروض لـ5 مليون دولار، على أن يتم التعاقد مع أحمد الشناوى حارس بيراميدز ومنتخبنا الوطني، والذي طلب اللعب للأهلي في ظل عدم رغبته في استكمال مسيرته في بيراميدز لوجود الحارس المهدي سليمان الذي يشارك أساسياً في الفترة الأخيرة، بالإضافة لقرب انضمام شريف اكرامي لبيراميدز بعد رحيله عن الأهلي.

ورأت لجنة التخطيط أن رحيل محمد الشناوى سيؤثر سلبياً بشكل كبير على أداء الفريق حتى في حالة تعويضه بحارس كبير نظراً لكونه هو أفضل حارس في مصر حالياً ولا يقترب أي حارس أخر من مستواه، وبالتالي سيمثل رحيله خسارة فنية كبيرة للفريق وهو ما أكده فايلر أيضاً ليتم صرف النظر نهائياً عن رحيل الشناوي مهما كانت الاغراءات.