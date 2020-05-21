شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض اقتراح اقامة الجمعية العمومية بنظام الفيديو كونفرانس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ، اقتراح اقامة الجمعية العمومية لمناقشة واعتماد لاءحة النظام الاساسي الجديدة بنظام الفيديو كونفرانس ، بسبب كبر عدد أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية والمقدر بـ95 ناديا بعد تقليص العدد من ناحية ، ومن ناحية اخري عدم قدرة اتحاد الكرة ومسؤولي الاندية علي التفاهم والاتفاق علي بنود اللاءحة من خلال الفيديو كونفرانس في ظل مطالبة الفيفا بشرح كل بند للجمعية العمومية والتصويت عليه وكتابةً وتسجيل اي ملاحظات من جانب الجمعية العموميةً حتي يتم مناقشتها مع الفيفا فيما بعد وحسمه سواء بالموافقة أو الرفض.

علي صعيد متصل، كشفت مصادر قانونية باتحاد الكرة، أن هناك اتجاها لتجميد لائحة اتحاد الكرة الجديدة التى يتم حاليا إعدادها من قبل اللجنة الخماسية لادارة الجبلاية وسارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على ان تقام الانتخابات المقبلة فى شهر سبتمبر المقبل وفقا للائحة القديمة لاتحاد الكرة والمعتمدة أيضا من الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وقالت المصادر، إنه لا يوجد موعد واضح للإنتهاء من إعداد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة فى ظل الخلافات حول بعض البنود بين مندوبة الفيفا وأعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، بجانب غموض مصير الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما يجعل فرصة إقامة الانتخابات المقبلة باللائحة القديمة كبيرة.. وأوضحت المصادر أن فيفا مازال يتمسك بإقامة الانتخابات فى موعدها ولمدة 4 سنوات مقبلة، وهو ما يجعل فرصة إقامة الانتخابات باللائحة القديمة ايضا قائم بقوة.

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وتجهز اللجنة الخماسية لاجتماع رباعي يحضره هاني ابو ريدة عضو المكتب التنفيذي للفيفا والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بالجبلاية لحسم مصير الانتخابات المقبلة ومدة المجلس الجديد في ظل التضارب بين لائحة اتحاد الكرة وقانون الرياضة المصري وعدم وضوح الرؤية حول مدة المجلس الجديد حال اقامة الانتخابات سواء سنة واحدة او أربع سنوات .

من ناحية أخرى، طلبت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، من سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تحديد موقف الفيفا من تخصيص منصب أمين الصندوق فى مجلس الجبلاية الجديد، بعدما طالب عدد كبير من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، اللجنة الخماسية بعودة منصب أمين الصندوق لمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، ويكون مثله مثل منصب نائب الرئيس ليتم فتح باب الترشيح عليه ويتم اختياره بالانتخاب، وتنتظر اللجنة الخماسية قرار الفيفا فى هذه الشأن قبل إعلان اللائحة الجديدة، كما طلبت اللجنة الخماسية من فيفا تحديد صلاحيات هذا المنصب حال الموافقة عليه والفرق بينه وبين منصب المدير المالى للجبلاية.

وأرجعت الأندية طلبها بعودة منصب أمين الصندوق، إلى أنه سيحد من الصلاحيات المطلقة لرئيس اتحاد الكرة خاصة فى الناحية المالية، ليكون أمين الصندوق هو المسئول عن النواحى المالية فى ظل الرقابة التى تسعى الأندية لفرضها على اتحاد الكرة فى المرحلة المقبلة.