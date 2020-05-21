ألمانيا تعيد إطلاق دوري السيدات الأسبوع المقبل

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برلين: أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن منافسات الدوري المحلي للسيدات ستستأنف اعتبارا من 29 مايو، بعد توقف لنحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وستحذو البطولة النسائية حذو الرجالية، والتي عادت منافساتها اعتبارا من 16 مايو خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين وفي ظل إجراءات وقاية صحية صارمة، بعد توقف منذ منتصف مارس بسبب "كوفيد-19".

وباتت ألمانيا أول بطولة وطنية كبرى في أوروبا تستأنف منافسات الدوري المحلي بعد توقف لنحو شهرين بسبب فيروس كورونا الذي تسبب بتجميد النشاطات الرياضية حول العالم.

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وأعرب رئيس الاتحاد الألماني فريتس كيلر ليل الأربعاء عن سعادته "لقرار بوندسليغا السيدات الداعم لاستمرار الموسم (...) هذه هي الوحدة التي نبحث عنها بالتحديد في هذه الأزمة".

وكانت الأندية قد صوتت لصالح العودة في اجتماع عقدته في 30 أبريل الماضي. وحظيت هذه الخطوة بالغالبية المطلقة، مع تصويت 11 ناديا من أصل 12 لصالحها، مع امتناع نادي كولن.

وتوقف الموسم بعد 16 مرحلة من 22، مع تصدر فولفسبورغ بفارق ثماني نقاط عن بايرن ميونيخ.

