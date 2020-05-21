شكرا لقرائتكم خبر عن لست وحدك ياصلاح.. غالى وجنش وعبد الملك أبطال" التماثيل" في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أن تكون لاعبًا مشهورًا في كرة القدم يتغنى بك كل محبي ومشجعي الساحرة المستديرة "أمر صعب"، أما أن تتحول إلى أسطورة حقيقية، يخلد اسمك في العالم، فهو أمر أشبه بـ"المستحيل"، لم ينجح فيه سوى القلة فقط من نجوم اللعبة الأكثر متابعة ، وتخليد ذكرى اللاعب الذي تحول بحق إلى أسطورة، لا يقتصر على أهدافه وبطولاته فقط، حيث عمدت العديد من أندية كرة القدم والمنشآت الرياضية والاجتماعية، وحتى المسئولين في الدول، على إقامة تماثيل عملاقة لهم.

ويعد النجم المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزى أول لاعب عربي في التاريخ يصنع له متحف توسو اللندني تمثالاً خاصاً به، كما أنه ثالث لاعب كرة قدم بعد ديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو يُصمم له تمثال ، وتحول محمد صلاح إلى أحد أهم نجوم العالم منذ انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017، وفاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين.



محمد صلاح

فيما أهدى أحمد عيد عبد الملك مهاجم الزمالك، تمثالاً مُجسمًا لوجه محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأبيض، حيث نشر جنش صوره مع التمثال، عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، موجهًا الشكر لعيد عبد الملك على تلك الهدية والتقدير.



جنش

والتقط جنش عددا من الصور مع التمثال المجسم لوجهه، كما التقط صورًا تذكارية مع أحمد عيد عبد الملك الذى أعرب له عن مدى سعادته بهذه المفاجأة.



هدية عيد عبد الملك

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حارس الزمالك

وعلى نفس الوتير ة ، نشر حسام غالى قائد النادى الأهلى السابق، ومدير الكرة الحالى بفريق الجونة، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، لتمثال بالشمع حمل وجه الكابيتانو، وكان حسام غالى قد أعلن اعتزاله بشكل رسمى فى 23 أبريل 2018 بمؤتمر صحفى عقده بمقر القلعة الحمراء، ليسدل الستار على مسيرته الكروية داخل جدران النادى الأهلى قبل أن يتجه إلى عالم التدريب، وكان النشاط الرياضى قد توقف فى مصر منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذى اجتاح العديد من دول العالم واجبر الملايين على البقاء فى منازلهم.



حسام غالى

وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته وهى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.

كما أهدى عشاق نادى الزمالك نجمهم السابق أحمد عيد عبد الملك "تمثال" ، وبدأ اللاعب مشواره مع كرة القدم ببراعم نادى الزمالك بناءً على رغبة والده نجم الزمالك فى الستينيات الراحل عيد عبد الملك.



احمد عيد عبد الملك

وحقق أحمد عيد عبد الملك 4 بطولات لكأس مصر، ولقبًا للدورى المصري، ولقبًا لكأس السوبر المصري، وبطولتين كأس أمم أفريقيا، والبطولة العربية، وكأس العالم العسكري، كما أحرز 136 هدفًا فى مسيرته بواقع 89 هدفًا بالدورى المصري، و13 هدفًا بكأس مصر، و19 هدفًا أفريقيًا، وهدفًا بالبطولة العربية، و4 أهداف بالدورى الليبي، و10 أهداف مع منتخب مصر، فى 75 مباراة دولية