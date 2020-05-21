شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية ترفض إقامة عمومية مناقشة اللائحة الجديدة بالفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اقتراح إقامة الجمعية العمومية لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة بنظام الفيديو كونفرانس، بسبب كبر عدد أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية والمقدر بـ95 ناديا بعد تقليص العدد من ناحية ، ومن ناحية اخري عدم قدرة اتحاد الكرة ومسؤولي الاندية علي التفاهم والاتفاق علي بنود اللائحة من خلال الفيديو كونفرانس في ظل مطالبة الفيفا بشرح كل بند للجمعية العمومية والتصويت عليه وكتابةً وتسجيل اي ملاحظات من جانب الجمعية العموميةً حتي يتم مناقشتها مع الفيفا فيما بعد وحسمه سواء بالموافقة أو الرفض.

علي صعيد متصل، كشفت مصادر قانونية باتحاد الكرة، أن هناك اتجاها لتجميد لائحة اتحاد الكرة الجديدة التى يتم حاليا إعدادها من قبل اللجنة الخماسية لادارة الجبلاية وسارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على ان تقام الانتخابات المقبلة فى شهر سبتمبر المقبل وفقا للائحة القديمة لاتحاد الكرة والمعتمدة أيضا من الاتحاد الدولى لكرة القدم.

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وقالت المصادر، إنه لا يوجد موعد واضح للإنتهاء من إعداد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة فى ظل الخلافات حول بعض البنود بين مندوبة الفيفا وأعضاء اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، بجانب غموض مصير الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ، وهو ما يجعل فرصة إقامة الانتخابات المقبلة باللائحة القديمة كبيرة.. وأوضحت المصادر أن فيفا مازال يتمسك بإقامة الانتخابات فى موعدها ولمدة 4 سنوات مقبلة، وهو ما يجعل فرصة إقامة الانتخابات باللائحة القديمة ايضا قائم بقوة.