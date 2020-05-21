برنامج رامز مجنون رسمي “يُكذب” خالد الغندور وقناة الزمالك

نفى برنامج “رامز مجنون رسمي” التصريحات التي أطلقها مقدم البرامج خالد الغندور، بشأن توجيه عرض لاستضافة أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك في احدى حلقات البرنامج.

وجه مدير البرامج الرياضية بقناة “إم بي سي مصر” مهيب عبد الهادي، رسالة إلى خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا: “اندهشت بالأمس عند مشاهدتي لمقطع من برنامج زملكاوي يبث على قناة نادي الزمالك، ومحاولتك الزج باسمي في رواية من نتاج خيالك الخصب و مختلقة أصلا وموضوعاً”.

وقال لاعب الزمالك السابق خالد الغندور، أن مهيب عبد الهادي قام بالتواصل مع المشرف على الكرة بالنادي أمير مرتضى منصور، من أجل مشاركته في برنامج “رامز مجنون رسمي”، الذي يذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، لكن نجل رئيس الزمالك رفض العرض.

وأكد عبد الهادي على أن رواية مقدم البرامج في قناة نادي الزمالك كذب وافتراء وبهتان جملة وتفصيلا، مشددا على أن القائمين على برنامج “رامز مجنون رسمي” لا يتبعون مثل هذه الوسائل الرخيصة في برنامج فاقت شهرته الآفاق ويسعي معظم المشاهير سواء فنانين أو رياضيين للظهور من خلاله وليس العكس.

Advertisements

وعقد خالد الغندور مقارنة بين قيام مدير الكرة في النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ بالمشاركة في برنامج رامز مجنون رسمي مساء أمس، وبين رفض المشرف على الكرة في نادي الزمالك أمير مرتضى منصور، تلبية دعوة مهيب عبد الهادي.

وأنهى عضو فريق عمل “برنامج رامز مجنون رسمي” مهيب عبد الهادي تصريحاته قائلا: ” لزم توضيح حقيقة الأمر للجماهير وكشف كذب رواية السيد خالد الغندور”.

ويعد مهيب عبد الهادي هو المسؤول عن استضافة نجوم كرة القدم في حلقات “برنامج رامز مجنون رسمي”، والذي ظهر من خلاله ثلاثي الاهلي محمد الشناوي ومحمود كهربا وسيد عبد الحفيظ، كما ظهر فيه من الزمالك الثنائي طارق حامد وأشرف بن شرقي.