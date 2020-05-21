بايرن ميونخ يرتاح أخيرًا من “صداع” مانويل نوير

أعلن فريق بايرن ميونخ الألماني اليوم الأربعاء تجديد تعاقده مع حارس مرماه “مانويل نوير” لمدة ثلاثة أعوام حتى 2023، لينهي بذلك مفاوضات استمرت قرابة الستة أشهر.

وبدا صاحب الـ34 عاماً غير سعيد في بعض الأحيان أثناء المفاوضات مع إدارة بايرن ميونخ، التي تعاقدت مع “ألكسندر نوبل” بداية من الموسم المقبل قادماً من شالكه ليكون بديله المحتمل.

ولكن الاتفاق انتهى الآن، وعبرّ نوير عن رضاه في بيان للنادي، الذي حافظ على حارس منتخب ألمانيا الأول لثلاثة مواسم قادمة.

وقال نوير خلال البيان “ضمن أسابيع العزل بسبب وباء فيروس كورونا، لم أكن أريد اتخاذ القرار لأنه لا أحد كان يعلم، متى وكيف ستستأنف البوندسليجا، كان من المهم بالنسبة لي مواصلة العمل مع مدرب الحراس توني تابالوفيتش، والآن تم حل هذا الأمر”.

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ووصف الرئيس التنفيذي للفريق البافاري “كارل هاينز رومينيغه” نوير بأنه أفضل حارس في العالم، بينما “حسن صالح حميديتش” فقال عن التجديد إنه كان “تعاقداً مهماً بالنسبة لبايرن وأيضاً لنوير”.

واتبع نوير خطى توماس مولر، الذي جدد حتى 2023، والشاب اليافع “ألفونسو ديفيز”، الذي جدد حتى 2025، علماً أن المدرب “هانزي فليك” لديه عقد مع النادي حتى 2023.

يذكر أن نوير انضم لبايرن ميونخ في 2011 قادماً من شالكه وفاز بسبعة ألقاب للدوري الألماني ولقب لدوري أبطال أوروبا كجزء من الثلاثية في 2013، كما فاز بكأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني.